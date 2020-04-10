Гарри Поттеру не до Волдеморта. Макаревич откликнулся на опус «Сплина»
Лидер «Машины времени» в эфире НСН рассказал, как написал ответ на композицию Александра Васильева, обратившегося к сказочному герою.
Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич от имени сказочного персонажа Гарри Поттера отреагировал на новую композицию своего коллеги Александра Васильева. Основатель и бессменный лидер группы «Сплин» в песне «Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите» в иносказательной форме описал политические и бытовые реалии России в условиях распространения коронавируса. В ответ Макаревич выложил в соцсети «Ответ Гарри Поттера Саше Васильеву». Суть посыла - персонажу Джоан Роулинг российские проблемы неинтересны, так как «хватает своих».
Как признался Андрей Макаревич в эфире НСН, он просто не мог пройти мимо нового сочинения коллег.
«Послушал песню группы «Сплин», она клёвая, меня зацепило, решил написать продолжение. Даже без самоизоляции композиция меня зацепила бы, однако, не знаю, нашлось бы время написать продолжение в обычных условиях. Единственный плюс самоизоляции – стало гораздо больше времени. Даже те 2,5 часа, которые я тратил на дорогу из дома в город и обратно, теперь можно использовать на что-то полезное», - заметил Макаревич.
Автор обращения от лица Васильева пишет волшебному борцу с воплощением вселенского зла Волдемортом от отчаяния - кроме как к герою сказки как будто уже нельзя обратиться за советом и помощью. В письме лирический герой рассказывает о тяготах жизни «с этих глухих болот», где «маглы совсем охренели».
«Гарри, скорей прилетай, ты нужен
А то нерушимый совсем разрушен
Из всех проплешин, из всех проушин
Они выкачивают нефть и газ
По воле бога и согласно плану
Скоро нас всех поведут на плаху
Ты захвати волшебную палку
Чтобы двинуть им между глаз»…
В песне поминается Волдеморт – персонаж серии романов о Гарри Поттере, злой волшебник, обладатель большой магической силы, практически достигший бессмертия: «Мы тут ходим под тем, чье имя мы даже не называем, хотя это Волдеморт».
Музыкальное высказывание «Сплина» вызвало оживленную реакцию в соцсетях поклонников группы и отечественной рок-музыки в целом, а также представителей музыкальной общественности. Такая же бурная реакция наметилась и на ответ лидера «Машины времени». Однако, по словам Андрея Макаревича, это не главное:
«За реакцией соцсетей я не слежу, мне это не интересно, есть гораздо более полезные занятия».
Российский журналист, известный музыкальный критик Артур Гаспарян в комментарии к ответу Макаревича хвалит оба сочинения: «Вещь у Васильева мощная, захватывающая, несмотря на минор, и убедительная. Ответ Макаревича не менее убедителен и точен. Два вектора и оба в точку».
В целом, композиция «Сплина» в несколько завуалированной иносказательности изображает всем понятные события и этапы вехи «хроник дня». Видео на официальном канале группы «Сплин» на видеохостинге Youtube набрало уже более 600 тысяч просмотров.
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