Гарри Поттеру не до Волдеморта. Макаревич откликнулся на опус «Сплина»

Как признался Андрей Макаревич в эфире НСН, он просто не мог пройти мимо нового сочинения коллег.

«Послушал песню группы «Сплин», она клёвая, меня зацепило, решил написать продолжение. Даже без самоизоляции композиция меня зацепила бы, однако, не знаю, нашлось бы время написать продолжение в обычных условиях. Единственный плюс самоизоляции – стало гораздо больше времени. Даже те 2,5 часа, которые я тратил на дорогу из дома в город и обратно, теперь можно использовать на что-то полезное», - заметил Макаревич.

Автор обращения от лица Васильева пишет волшебному борцу с воплощением вселенского зла Волдемортом от отчаяния - кроме как к герою сказки как будто уже нельзя обратиться за советом и помощью. В письме лирический герой рассказывает о тяготах жизни «с этих глухих болот», где «маглы совсем охренели».

«Гарри, скорей прилетай, ты нужен

А то нерушимый совсем разрушен

Из всех проплешин, из всех проушин

Они выкачивают нефть и газ

По воле бога и согласно плану

Скоро нас всех поведут на плаху

Ты захвати волшебную палку

Чтобы двинуть им между глаз»…