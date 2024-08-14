«Очень странное решение»: Иск Шнурова на 60 млн рублей за «Лужники» обжалован в суде

Общий убыток организаторов концертов Сергея Шнурова составил более 50 миллионов рублей, помимо 140-миллионного аванса музыканту, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.

Организаторы концерта Сергея Шнурова в «Лужниках» уже выиграли у музыканта три суда и надеются поставить точку в этой истории, подав апелляцию на «интересное решение в пользу артиста», заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

«Без мата и алкоголя»: Шнуров согласился за 240 млн рублей «молчать» в Москве и Питере
«Общая сумма, которую он получил за концерты - 140 млн рублей. При этом мы понесли дополнительные расходы на возвраты зрителям в полном объеме, включая сервисный сбор, и более 20 млн на рекламу концертов. В итоге общий убыток компании составил более 50 млн рублей, помимо 140 млн авансового платежа. Мы сделали все, чтобы этот концерт состоялся: мы знаем регламенты обращения к властям, были продажи на стадионе "Лужники", были поклонники, ожидающие концерта. Мы предлагали Шнурову перенести московский концерт на другую столичную площадку и выступить, на что последовал его отказ. Кстати, требовать от нас деньги за то, что он не употреблял алкоголь, не высказывался о политике и морально к этому готовился - для нас это звучит довольно забавно. При том, что мы это не требовали. Это есть только в контракте между ним и его концертным директором ИП Гугучкиным, который они принесли в суд, якобы показать страдания и лишения артиста», - заключил собеседник НСН.

Гонорары Сергею Шнурову должны были составить 140 млн рублей за выступление в «Лужниках» и 100 млн рублей – за «Газпром Арену». Музыкант получил авансом 90 млн рублей за выступление в Москве, и 50 млн рублей за отмененный питерский концерт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудКонцертСергей Шнуров

Горячие новости

Все новости

партнеры