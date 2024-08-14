«Очень странное решение»: Иск Шнурова на 60 млн рублей за «Лужники» обжалован в суде
Общий убыток организаторов концертов Сергея Шнурова составил более 50 миллионов рублей, помимо 140-миллионного аванса музыканту, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Организаторы концерта Сергея Шнурова в «Лужниках» уже выиграли у музыканта три суда и надеются поставить точку в этой истории, подав апелляцию на «интересное решение в пользу артиста», заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
«Общая сумма, которую он получил за концерты - 140 млн рублей. При этом мы понесли дополнительные расходы на возвраты зрителям в полном объеме, включая сервисный сбор, и более 20 млн на рекламу концертов. В итоге общий убыток компании составил более 50 млн рублей, помимо 140 млн авансового платежа. Мы сделали все, чтобы этот концерт состоялся: мы знаем регламенты обращения к властям, были продажи на стадионе "Лужники", были поклонники, ожидающие концерта. Мы предлагали Шнурову перенести московский концерт на другую столичную площадку и выступить, на что последовал его отказ. Кстати, требовать от нас деньги за то, что он не употреблял алкоголь, не высказывался о политике и морально к этому готовился - для нас это звучит довольно забавно. При том, что мы это не требовали. Это есть только в контракте между ним и его концертным директором ИП Гугучкиным, который они принесли в суд, якобы показать страдания и лишения артиста», - заключил собеседник НСН.
Гонорары Сергею Шнурову должны были составить 140 млн рублей за выступление в «Лужниках» и 100 млн рублей – за «Газпром Арену». Музыкант получил авансом 90 млн рублей за выступление в Москве, и 50 млн рублей за отмененный питерский концерт, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режим ЧС ввели в Ингушетии из-за аномальной жары и засухи
- Сенатор Джабаров раскритиковал идею о доступе ООН в Курскую область
- Илон Маск назвал британское издание Guardian «помоечным» СМИ
- Суд в Москве начал рассматривать уголовное дело блогера Блиновской
- Захарова: ВСУ не добились главной цели при атаке на Курскую область
- Филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года
- СМИ: Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции
- МИД РФ: Россия вышла из Рамочной конвенции о защите нацменьшинств
- В тройке богатейших людей мира только американцы
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 270 человек и 16 единиц техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru