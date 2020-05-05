Шнуров посвятил стихотворение запрету «наливаек»

Музыкант Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение запрету на продажу алкоголя в жилых домах. Сочинение он опубликовал у себя в инстаграме.

В России ограничили работу «наливаек»: Под ударом тысячи заведений

Закон с 5 мая вступил в силу. По новым правилам, теперь в России нельзя торговать спиртными напитками в небольших заведениях, находящихся в жилых домах и на прилегающей к ним территориях.

В своем стихотворении Шнуров говорит, что вместе с принятием закона придет конец эпохи «доминошников у дома».

«Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей», — написал Шнуров.

Шнуров также попрощался с условными «дядей Петей» и «тетей Таней», без которых «свято место стало краше».

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН назвал подобную меру первым шагом в борьбе с доступностью алкоголя для населения. Однако, по его мнению, в этом направлении еще многое предстоит сделать. Он также предрек сопротивление алкогольного лобби.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АлкогольСергей Шнуров
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