Шнуров объяснил Собчак, почему выпустил «Шмаровоз»

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил журналистке и телеведущей Ксении Собчак, почему написал песню «Шмаровоз» и снял к ней клип. Пост певец опубликовал в своем профиле в Instagram.

По словам Шнурова, он испытывает неприязнь к Собчак из-за ее презрительного отношения к людям «не своего сословия», а также из-за методов проведения и подбора участников своих интервью, поэтому он решил высмеять ее саму в схожей манере, чтобы донести до нее, насколько «мерзко» такое поведение. Шнуров подчеркнул, что специально подождал несколько дней после выхода клипа, чтобы высказались все, кто хотел.

«Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна — типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено», — заявил Шнуров.

Музыкант подчеркнул, что никогда не разделял такого отношения к людям и находится «по разные стороны баррикад» с «интеллигентным хамством» Собчак. Он также напомнил про ее жизнь «барыни», намекнув на название Telegram-канала Собчак.

«Размажь меня талантливо!» Собчак обиделась на песню Шнурова про «старенькую лошадь»

Клип на песню «Шмарофон» появился в интернете в ночь на 2 февраля. В тексте песне высмеивается некая «старенькая лошадь», которая не портит борозды, а также намекается на смертельную аварию с машиной Собчак в Сочи. Автор текста также выразил сомнение в отцовстве ребенка Собчак от актера Максима Виторгана.

При этом Собчак не оценила сатиру, назвав ее бесталанной. Ведущая заявила, что Шнуров «просрал все»: и личную жизнь, и талант, предложив ему снова начать пить.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СкандалГруппа "Ленинград"Сергей ШнуровКсения Собчак
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