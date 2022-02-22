«Шикарный движ!»: Кэш рассказал о философской стороне «Чартовой дюжины»
Музыкант посоветовал коллегам «молиться» на «НАШЕ Радио» и рассказал, что встретил на фестивале множество приятных знакомых.
Солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что просто не мог не прийти на фестиваль «Чартова дюжина», хоть и не попал в число номинантов.
В эти минуты на сцене Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.
«Мой сольный проект МодеМ болтался на грани номинации «side-проект». В трешку не попали в этом году, но хорошего понемножку, в том году были в двух номинациях. Здесь куча приятных знакомых, с которыми можно поболтать. Это такой движ, что нет другого ответа на вопрос, участвуешь ты или нет», - признался Кэш.
Музыкант признался, что относится к попаданию или непопаданию в число номинантов философски.
«Это шикарно, что есть движ, и есть номинации. Для меня менее важно, участвую я сейчас или нет, важно, что это есть. В некотором смысле здесь можно вспомнить слова великого философа: «Я не согласен с вашим мнением, но готов отдать жизнь за ваше право его высказывать». Это примерно то же самое. Пусть меня нет в номинантах, главное, чтобы был движ», - подчеркнул солист группы «СЛОТ».
По его мнению, «остается молиться на "НАШЕ Радио"», поскольку другие радиостанции не продвигают подобную музыку. Кэш также сказал, что доволен концертом, приуроченным к 20-летию его группы.
«Мы очень довольны результатом. 20 лет – это значит, что мы набрали определенный жир, количество публики растет, но мы никогда так не вкладывались усилиями, подготовкой, поэтому есть результат. Концерт 18 числа – это были сплошные рекорды по всем статьям, и главное – это фидбэк, которым мы очень довольны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее продюсер фестивалей «Дикая мята» и «VIOLET» Андрей Клюкин, получивший награду «Чартовой дюжины 2022» в номинации «Прорвемся», рассказал НСН, что признание коллег для него очень важно.
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