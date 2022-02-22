«Шикарный движ!»: Кэш рассказал о философской стороне «Чартовой дюжины»

Солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что просто не мог не прийти на фестиваль «Чартова дюжина», хоть и не попал в число номинантов.

В эти минуты на сцене Adrenaline STADIUM проходит ХV музыкальный фестиваль «Чартова дюжина 2022» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Будут названы победители в 13 номинациях, которых выбирали общенародным голосованием.