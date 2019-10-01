Шевчук об именовании улиц в честь рок-музыкантов: Лучше бы подождали, пока мы сдохнем
Лидер группы «ДДТ» в эфире НСН поделился «шутливым» и «серьезным» восприятием ситуации с называнием улиц в липецкой деревни в честь Сукачева, Галанина и Корчемного.
В деревне Синявка Липецкого региона после юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» были переименованы сразу три улицы в честь легендарных российских рок-музыкантов. Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник».
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в эфире НСН назвал инициативу местного жителя цирком.
«Если серьезно говорить, то существует традиция - называть улицы именами заслуженных людей через какое-то время [после их смерти], когда пыль уляжется, когда общество совершенно спокойно оценит заслуги того или иного человека. А так при жизни - это цирк, мне кажется. Вот я, например, живу в доме, где жил известный критик Стасов. Но при его жизни ни табличек, ни улиц не называли. Именами живых людей вообще нельзя называть ни дома, ни улицы - это уже пафос какой-то», - сказал Шевчук.
Отметим, что в решении Совета депутатов сельского поселения, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.
Лидер группы «ДДТ» высказал и «шутливую» версию восприятия новости о переименовании улиц.
«А, если воспринимать это «шутя», то почему бы и нет, не все же улицы именами большевиков называть. Помню, как мы в 1980-х годах портвейн там в подъездах «давили», а теперь вот улицы называют – прикольно, поздравляю коллег. Но лучше бы подождали пока мы все сдохнем», - сказал Юрий Шевчук.
Ранее автор идеи Сергей Чуносов переименования улиц в честь отечественных рок-музыкантов рассказал НСН, почему решил увековечить имена своих кумиров на карте Липецкой области.
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