Шевчук об именовании улиц в честь рок-музыкантов: Лучше бы подождали, пока мы сдохнем

«Если серьезно говорить, то существует традиция - называть улицы именами заслуженных людей через какое-то время [после их смерти], когда пыль уляжется, когда общество совершенно спокойно оценит заслуги того или иного человека. А так при жизни - это цирк, мне кажется. Вот я, например, живу в доме, где жил известный критик Стасов. Но при его жизни ни табличек, ни улиц не называли. Именами живых людей вообще нельзя называть ни дома, ни улицы - это уже пафос какой-то», - сказал Шевчук.

Отметим, что в решении Совета депутатов сельского поселения, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.

Лидер группы «ДДТ» высказал и «шутливую» версию восприятия новости о переименовании улиц.

«А, если воспринимать это «шутя», то почему бы и нет, не все же улицы именами большевиков называть. Помню, как мы в 1980-х годах портвейн там в подъездах «давили», а теперь вот улицы называют – прикольно, поздравляю коллег. Но лучше бы подождали пока мы все сдохнем», - сказал Юрий Шевчук.

Ранее автор идеи Сергей Чуносов переименования улиц в честь отечественных рок-музыкантов рассказал НСН, почему решил увековечить имена своих кумиров на карте Липецкой области.



