В Липецкой области объяснили появление улиц рок-музыкантов

1 октября 201911:59
Станислав Меркулов

Автор идеи переименования улиц в честь отечественных рок-музыкантов рассказал НСН, почему решил увековечить имена своих кумиров на карте Липецкой области.

В России появилась улица имени Сукачева и Галанина. Деревня Синявка Липецкой области после юбилейного Нашествия-2019 переименовала сразу три своих улицы в честь известных российских рок-музыкантов: Гарика Сукачева (Большой Сукачевский переулок), Сергея Галанина (Малый Галанинский переулок) и Марата Корчемного из гр. Пикник (улица Марата Корчемного).

Автор инициативы Сергей Чуносов рассказал НСН, что давно является большим поклонником творчества российских музыкантов.

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«Решил обратиться к местной власти с идеей увековечивания памяти великих музыкантов. Я их так и называю - великие. Они имеют некоторые Липецкие корни. Задонское культпросветучилище заканчивали. Предложил администрации сельского поселения инициативу переименования улиц. Я собственник этих земельных участков, старые названия давал бегло. Там планировался к возведению коттеджный поселок, но из-за кризиса там пока ничего не растет. Но будет расти, скоро поставим там дорогу, вдоль реки Дон. Места великолепные, очень красиво. При желании можем организовать и мотопробег, и еще какие-нибудь активности. Пусть музыканты приезжают, всех с радостью ждем», - добавил он.

В решении Совета депутатов сельского поселения, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.

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ФОТО: vk.com
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