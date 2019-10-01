В Липецкой области объяснили появление улиц рок-музыкантов

«Решил обратиться к местной власти с идеей увековечивания памяти великих музыкантов. Я их так и называю - великие. Они имеют некоторые Липецкие корни. Задонское культпросветучилище заканчивали. Предложил администрации сельского поселения инициативу переименования улиц. Я собственник этих земельных участков, старые названия давал бегло. Там планировался к возведению коттеджный поселок, но из-за кризиса там пока ничего не растет. Но будет расти, скоро поставим там дорогу, вдоль реки Дон. Места великолепные, очень красиво. При желании можем организовать и мотопробег, и еще какие-нибудь активности. Пусть музыканты приезжают, всех с радостью ждем», - добавил он.

В решении Совета депутатов сельского поселения, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.

