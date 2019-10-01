Галанин не захотел перерезать ленточку на улице своего имени в Липецкой области

Имена трёх российских рок-музыкантов увековечили жители деревни Синявка в Липецкой области. После юбилейного «НАШЕСТВИЯ» три улицы в посёлке были переименованы в Большой Сукачёвский переулок, Малый Галанинский переулок и улицу Марата Корчемного.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН рассказал, чем Малый Галанинский переулок лучше улицы имени Галанина.

«То, что переулок малый, ну, видимо, других-то улиц и нет. Надо, чтобы они как-то отличались друг от друга. Называть в лоб — улица имени Галанина, вот это немного боязно. А Галанинский переулок — может, народ и не поймёт, просто красивое словосочетание», — заметил музыкант.

В будущем артист хотел бы посетить новую достопримечательность в Липецкой области, однако от церемониала предпочёл бы отказаться. Благо, авторы идеи и не приглашали на торжественное открытие.

«Да, я знал про идею, мне Гарик [Сукачёв] позвонил. Я ему говорю: “Во люди прикалываются!”. Ну, а что, я не против. Лишь бы не ехать на открытие, ленточки не резать. Вещь забавная, посетить, если удастся когда-нибудь, с удовольствием. Я там не бывал. А то, что такие идеи от людей исходят, ну, живём мы в такое время! Люди помнят, значит, всё не зря», — подытожил Галанин.

Ранее в эфире НСН музыкант группы «Пикник» Марат Корчемный признался, что готов сделать для жителей деревни в знак благодарности за признание.



