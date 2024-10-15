Шевчук рассказал о новом альбоме группы «ДДТ»

По его словам, речь идёт он песнях, которые он написал в этом году. Он также допустил, что к весне 2025 года «ДДТ» может выпустить новый альбом.

«Помимо этого, переиздаём старые альбомы на виниле. Надеемся, что порадуем вас этими релизами. Всем добра и мира!», - написал Шевчук.

По данным портала Planeta.ru, на виниле планируется перевыпустить альбомы «Актриса Весна», «Чёрный пёс Петербург» , «Это всё», «Любовь» и «Мир номер ноль», а также впервые - сольный «французский» альбом Шевчука и Константина Казански «L’echoppe». У каждой пластинки будет новый мастеринг и обновлённое оформление.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что мало кто из питерских рокеров может дотянуться до таких легендарных выходцев из Ленинградского рок-клуба, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «ДДТ», «Телевизор», «Пикник».

