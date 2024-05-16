«Еще не всем надоел!»: Шевчук рассказал, как отмечает день рождения
Вернувшийся с гастролей Юрий Шевчук поблагодарил в интервью НСН своих поклонников за внимание и поздравления с днем рождения.
Лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку 16 мая исполнилось 67 лет. В свой день рождения легендарный музыкант рассказал НСН, что только что вернулся с гастролей, а его телефон с утра разрывается от сообщений с поздравлениями.
«Я только прилетел с гастролей, буквально только что с самолета. Сижу дома и отвечаю на поздравления. Телефон с утра уже горячий — раз в году мне звонят и пишут очень многие люди, желают добра, и я желаю взаимно, всех благодарю за поздравления. Настроение хорошее, но усталое: я на Родине, в Питере, погода великолепная. Пока еще чувствую, что не всем надоел», — сказал лидер «ДДТ».
Ранее Шевчук заявил, что не боится возможной проверки Минюста и Генпрокуратуры, поскольку никогда не получал иностранного финансирования.
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