Вокалист группы «Парк Горького» Стаса Намина, певец Сергей Арутюнов в конце мая неожиданно объявил о сотрудничестве с группой «Ласковый май», которую пытается возродить скандальный продюсер Андрей Разин, настаивающий, что все права на исполненные Юрием Шатуновым хиты принадлежат ему. Арутюнов уже записал для «Ласкового мая» песню «Как тогда на выпускном».

Сам певец развеял слухи о том, что Андрей Разин «переманил» его в «Ласковый май», и в комментарии НСН заверил, что из группы «Парк Горького» Стаса Намина никуда не уйдёт.