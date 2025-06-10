«Буду совмещать!»: Арутюнов откровенно рассказал о переходе в «Ласковый май»
Вокалист «Парка Горького» Сергей Арутюнов заявил НСН, что не планирует уходить из проекта Стаса Намина и что о скандалах вокруг «Ласкового мая» ничего не знал.
Вокалист группы «Парк Горького» Стаса Намина, певец Сергей Арутюнов в конце мая неожиданно объявил о сотрудничестве с группой «Ласковый май», которую пытается возродить скандальный продюсер Андрей Разин, настаивающий, что все права на исполненные Юрием Шатуновым хиты принадлежат ему. Арутюнов уже записал для «Ласкового мая» песню «Как тогда на выпускном».
Сам певец развеял слухи о том, что Андрей Разин «переманил» его в «Ласковый май», и в комментарии НСН заверил, что из группы «Парк Горького» Стаса Намина никуда не уйдёт.
«Я не ухожу из «Парка Горького». Буду совмещать. Не знаю, как… Ух, это непросто! Но кто говорил, что это будет легко? Скажу вам откровенно: уходить от Стаса Намина нельзя – ни в коем случае! Когда я был ребенком, а группа моего папы «Лига блюза» тоже была в продюсерском центре Стаса Намина, отец как-то сказал мне: «Сын, если ты когда-нибудь будешь петь и будешь петь хорошо, то, может быть, когда-нибудь тебе позвонит Стас Намин. В этот момент, что бы он ни сказал, соглашайся». Я хорошо это запомнил. Так и произошло. Стас позвонил, и я его даже перебил по-хамски, прежде чем он меня пригласил в группу: «Что бы вы ни сказали, я согласен!» Я из «Парка Горького» не уйду, Стаса Намина не подведу, и память о папе сохраню», - рассказал певец.
Что касается скандалов вокруг группы «Ласковый май», то Арутюнов отметил, что никогда не вникал в них, и узнал какие-то подробности, только когда пришел в коллектив.
«Я узнал про скандалы вокруг «Ласкового мая» тогда, когда уже начал сотрудничать с ним. Для меня с детства «Ласковый май» - только песни, только Разин, только Шатунов, детство, искренность. Наверное, всё остальное я просто отталкивал от себя, не хотел слышать или читать. Ну а когда я оказался внутри группы, пришлось узнать. И всё, что я узнал, ни разу не изменило моей любви к этим песням, эмоциям, к голосу Шатунова, к той честности и доброте, которые для меня и есть «Ласковый май». Поэтому выбор – сотрудничать с Андреем Разиным или нет – для меня невозможен. Когда я предложил Разину записать с «Ласковым маем» мою песню, я сделал это искренне, как ребенок, который старшего товарища дёргает за рукав и просит посмотреть на него. Это огромное событие в моей жизни и я бесконечно благодарен Разину», - заявил он.
При этом пока не совсем понятно, как будет строиться сотрудничество Арутюнова с Разиным. так, продюсер «Ласкового мая» заявил о желании записать исполненные Юрием Шатуновым хиты вместе с Арутюновым, а также сделать полноценную концертную программу и выступать живьем. Сам же певец говорит, что исполнять песни Шатунова не планирует: «Это будет нечестно».
Ранее, 23 мая, состоялся релиз первого совместного трека группы «Ласковый Май» и Сергея Арутюнова «Как Тогда На Выпускном», автором которого стал сам Арутюнов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гатчинском районе Ленинградской области упал беспилотник
- ЕС создал свою базу киберугроз
- Спрос на книги по истории России вырос на 31% в 2025 году
- В Якутии самолет Ан-2 подал сигнал бедствия
- Хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли
- В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с косулей
- Депутат Шеремет предложил приравнять логотип Renault к фашистской символике
- Дуров рассказал, что не пользуется мобильным телефоном
- ПВО уничтожила над территорией России 102 украинских беспилотника
- Счета лидера Little Big Прусикина заблокировали в России из-за задолженности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru