Сюткин признался, что его «не цепляют» песни исполнителя SHAMAN

Он отметил, что музыка SHAMAN больше подходит для молодых людей. По словам Сюткина, ему ближе песни российского композитора Александры Пахмутовой. Кроме того, заслуженный артист России заметил, что песни «перестали петь всей страной».

«Время такое — и вкусы очень часто меняются, и у каждой возрастной категории слушателя свой кумир», - сказал Сюткин.

Так, SHAMAN стал популярным после песни «Я русский». Ролик на эту песню собрал более 25 миллионов просмотров. Также он выпустил Государственный гимн России в своей аранжировке и снял совместный клип с другими артистами российского шоу-бизнеса «Встанем», сообщает НСН.

