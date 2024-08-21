SHAMAN намерен посетить 100 городов России с новой концертной программой

Певец, заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) начнет большие гастроли с новой концертной программой с выступления на Красной площади в День российского флага. Об этом исполнитель рассказал в беседе с AIF.Ru.

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По словам артиста, своим предстоящим туром «Победа!» он хочет настроить зрителей на позитивные мысли. Первые концерты тура состоятся в сентябре в Перми, Нижним Тагиле, Екатеринбурге, Кургаен и Тюмени.

В октябре SHAMAN намерен посетить Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Тверь, Дзержинск, Владимир, Кострому, Иваново. Всего в рамках тура запланировано 100 концертов в городах России, включая Новороссию.

Ранее сообщалось, что певец посетил горячие точки в зоне специальной военной операции, в том числе Запорожскую атомную электростанцию. Исполнитель выступил перед российскими военными в зоне спецоперации и также устроил благотворительный сольный концерт для горожан, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:РегионыРоссияКонцертSHAMAN

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