SHAMAN намерен посетить 100 городов России с новой концертной программой

По словам артиста, своим предстоящим туром «Победа!» он хочет настроить зрителей на позитивные мысли. Первые концерты тура состоятся в сентябре в Перми, Нижним Тагиле, Екатеринбурге, Кургаен и Тюмени.

В октябре SHAMAN намерен посетить Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Тверь, Дзержинск, Владимир, Кострому, Иваново. Всего в рамках тура запланировано 100 концертов в городах России, включая Новороссию.

Ранее сообщалось, что певец посетил горячие точки в зоне специальной военной операции, в том числе Запорожскую атомную электростанцию. Исполнитель выступил перед российскими военными в зоне спецоперации и также устроил благотворительный сольный концерт для горожан, напоминает «Радиоточка НСН».

