Шакира подтвердила, что на новом альбоме будет песня с ее детьми

По ее словам, в записи одной композиции из альбома приняли участие ее сыновья от футболиста Жерара Пике Милан и Саша. Всего на пластинке будет 16 песен, восемь из которых прежде не издавались. Среди семи других песен на альбоме есть коллаборации с американской рэп-исполнительницей Cardi B, а также пуэрториканскими певцами Рау Александро и Осуной.

Альбом Las Mujeres Ya No Lloran выйдет в свет 22 марта этого года.

Ранее поп-певица Бейонсе во время американского Суперкубка заявила, что ее восьмой альбом под названием Act II выйдет 29 марта 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

