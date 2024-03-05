Шакира подтвердила, что на новом альбоме будет песня с ее детьми
Латиноамериканская поп-певица Шакира раскрыла подробности выхода своего грядущего альбома.
По ее словам, в записи одной композиции из альбома приняли участие ее сыновья от футболиста Жерара Пике Милан и Саша. Всего на пластинке будет 16 песен, восемь из которых прежде не издавались. Среди семи других песен на альбоме есть коллаборации с американской рэп-исполнительницей Cardi B, а также пуэрториканскими певцами Рау Александро и Осуной.
Альбом Las Mujeres Ya No Lloran выйдет в свет 22 марта этого года.
Ранее поп-певица Бейонсе во время американского Суперкубка заявила, что ее восьмой альбом под названием Act II выйдет 29 марта 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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