СМИ: скульптуру в честь Шакиры открыли в ее родном городе в Колумбии

В честь колумбийской певицы Шакиры открыли статую в ее родном городе Барранкилья в Колумбии, передает El Espectador.

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Отмечается, что скульптура высотой 6,5 метров. Ее создал местный художник Йино Маркес. Сама певица изображена танцующей, как в клипе на песню Hips Don't Lie, снятом в 2005 году.

Ранее компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН». В Топ-3 музыкантов вошли Шакира, кантри-исполнитель Джейсон Олдин и Джо Джонас.

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