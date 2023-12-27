СМИ: скульптуру в честь Шакиры открыли в ее родном городе в Колумбии

Отмечается, что скульптура высотой 6,5 метров. Ее создал местный художник Йино Маркес. Сама певица изображена танцующей, как в клипе на песню Hips Don't Lie, снятом в 2005 году.

Ранее компания Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов в 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН». В Топ-3 музыкантов вошли Шакира, кантри-исполнитель Джейсон Олдин и Джо Джонас.

