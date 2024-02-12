Бейонсе анонсировала новый альбом Act II

Сразу после анонс новой пластинки на цифровых платформах состоялся релиз двух синглов: Texas Hold ‘Em и 16 Carriages. Обе песни содержат элементы кантри.

Act II станет сиквелом седьмого альбома Бейонсе Renaissance, который вышел в июле 2022 года, отмечает Pitchfork.

Ранее музыкальный фильм-концерт Бейонсе Renaissance: A Film by Beyonce (2023) возглавил американский прокат, напоминает RT. За первые выходные музыкальная кинолента собрала 21 миллион долларов. Фильм показали в 2539 кинотеатрах США и Канады, а также в 94 кинозалах других стран. Примечательно, что певица сама спродюсировала ленту, посвященную ее масштабному туру Renaissance.

