Бейонсе анонсировала новый альбом Act II
Поп-певица Бейонсе во время американского Суперкубка заявила, что ее восьмой альбом под названием Act II выйдет 29 марта 2024 года.
Сразу после анонс новой пластинки на цифровых платформах состоялся релиз двух синглов: Texas Hold ‘Em и 16 Carriages. Обе песни содержат элементы кантри.
Act II станет сиквелом седьмого альбома Бейонсе Renaissance, который вышел в июле 2022 года, отмечает Pitchfork.
Ранее музыкальный фильм-концерт Бейонсе Renaissance: A Film by Beyonce (2023) возглавил американский прокат, напоминает RT. За первые выходные музыкальная кинолента собрала 21 миллион долларов. Фильм показали в 2539 кинотеатрах США и Канады, а также в 94 кинозалах других стран. Примечательно, что певица сама спродюсировала ленту, посвященную ее масштабному туру Renaissance.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru