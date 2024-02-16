Шакира анонсировала первый за семь лет альбом

Колумбийская поп-певица Шакира объявила о выпуске своей двенадцатой пластинки Las Mujeres Ya No Lloran.

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«Создание этой работы было алхимическим процессом. При написании каждой песни я перестраивала себя. Пока я пела их, мои слезы превратились в алмазы, а моя уязвимость — в силу», - поделилась певица.

Пластинка станет для певицы первой с 2017 года. На обложке релиза Шакира изображена с алмазными слезами на лице. В альбом войдут 16 композиций. Премьера Las Mujeres Ya No Lloran состоится 22 марта.

Ранее поп-певица Бейонсе во время американского Суперкубка заявила, что ее восьмой альбом под названием Act II выйдет 29 марта 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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