Дуа Липа заявила, что написала почти 100 песен для своего предстоящего альбома

Поп-певица Дуа Липа рассказала, что сочинила для своего третьего полноформатного альбома 97 композиций, передает Rolling Stone.

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По словам артистки, все свои песни она записала в обычный бумажный блокнот.

«Здесь собраны все песни, которые я написала для этого альбома… Теперь это в некотором смысле стало моей реликвией… Я потею при мысли о том, что эта книга может быть потеряна», — сказала певица.

Ранее певица Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот из клипа
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