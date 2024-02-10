Дуа Липа заявила, что написала почти 100 песен для своего предстоящего альбома
10 февраля 202421:51
Поп-певица Дуа Липа рассказала, что сочинила для своего третьего полноформатного альбома 97 композиций, передает Rolling Stone.
По словам артистки, все свои песни она записала в обычный бумажный блокнот.
«Здесь собраны все песни, которые я написала для этого альбома… Теперь это в некотором смысле стало моей реликвией… Я потею при мысли о том, что эта книга может быть потеряна», — сказала певица.
Ранее певица Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru