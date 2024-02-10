Дуа Липа заявила, что написала почти 100 песен для своего предстоящего альбома

По словам артистки, все свои песни она записала в обычный бумажный блокнот.

«Здесь собраны все песни, которые я написала для этого альбома… Теперь это в некотором смысле стало моей реликвией… Я потею при мысли о том, что эта книга может быть потеряна», — сказала певица.

Ранее певица Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома под названием The Tortured Poets Department, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

