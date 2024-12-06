Севиль выпустила саундтрек «Гори, гори» к сериалу «Дайте шоу»
Певица Seville, участница поп-группы Artik & Asti, записала саундтрек к сериалу «Дайте шоу», доступный в онлайн-кинотеатрах. Премьера сингла под названием «Гори, гори» состоялась 6 декабря.
Композиция передает историю сложных отношений героев сериала.
«Дайте шоу» – это драма про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, связанных с миром шоу-бизнеса. Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович и Анастасия Красовская, а также Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Олег Савостюк и другие.
Солистка Artik & Asti Севиль в беседе с корреспондентом НСН ранее рассказала, что поддерживает эксперименты в творчестве и рада сотрудничеству группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой).
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