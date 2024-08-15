Сервис «Звук» запустил донаты для музыкантов
У российских артистов появилась новая возможность зарабатывать за счет поддержки фанатов. HiFi-стриминг «Звук» запустил функцию донатов, говорится в релизе компании, который имеется в распоряжении НСН.
В приложении стримингового сервиса появился новый раздел, где можно будет финансово поддержать любимых музыкантов. Отмечается, что деньги будут поступать артистам напрямую, они смогут потратить их на создание видеоконтента, мерч или другие креативные проекты.
Генеральный продюсер «Звука» Сергей Балдин ранее рассказывал НСН о самых востребованных и перспективных артистах 2024 года, объяснив, почему в рок-музыке в последние годы редко встречаются сенсации.
Самые успешные краудфандинговые проекты в музыке запустили В 2023 году группы «ДДТ», «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», отмечает «Радиоточка НСН». В частности, группа Юрия Шевчука собрала 19,4 миллионов рублей пожертвований от поклонников.
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