Сервис «Звук» запустил донаты для музыкантов

Генеральный продюсер «Звука» Сергей Балдин ранее рассказывал НСН о самых востребованных и перспективных артистах 2024 года, объяснив, почему в рок-музыке в последние годы редко встречаются сенсации.

Самые успешные краудфандинговые проекты в музыке запустили В 2023 году группы «ДДТ», «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий», отмечает «Радиоточка НСН». В частности, группа Юрия Шевчука собрала 19,4 миллионов рублей пожертвований от поклонников.

