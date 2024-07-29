«Верный пес и дрыхнущие кошки!»: Галанин и Борзов о собаках и «хвостатых» песнях

Лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал, что у него есть две собаки, но песни про них пока не планируются, а вот Найк Борзов отметил, что у него есть песни про собак, хоть и нету дома хвостатого друга.

Ранее стало известно, что Антоха МС и ряд других российских музыкантов записали альбом с песнями для собак, которые остаются одни дома. В пресс-службе «Яндекса» сообщили НСН, что в альбоме 10 треков, а также 8-часовой микс. Галанин рассказал, кому из близких посвящены его песни.