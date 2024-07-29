«Верный пес и дрыхнущие кошки!»: Галанин и Борзов о собаках и «хвостатых» песнях
Сергей Галанин сказал в эфире НСН, что его собак зовут Рич и Марфа Васильевна, а Найк Борзов рассказал, что делают дочкины кошки одни дома.
Лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН рассказал, что у него есть две собаки, но песни про них пока не планируются, а вот Найк Борзов отметил, что у него есть песни про собак, хоть и нету дома хвостатого друга.
Ранее стало известно, что Антоха МС и ряд других российских музыкантов записали альбом с песнями для собак, которые остаются одни дома. В пресс-службе «Яндекса» сообщили НСН, что в альбоме 10 треков, а также 8-часовой микс. Галанин рассказал, кому из близких посвящены его песни.
«Собаки у меня есть, целых две, Рич и Марфа Васильевна. При этом песен для собак нет и не планируется. Есть две песни для мамы, две песни для папы и еще в работе одна песня для внучки», – сказал Галанин.
Со своей стороны, Найк Борзов рассказал НСН о кошках дочки и появлении собак в его песнях.
«Домашних животных у меня сейчас нет. У меня была собака, но недолго. Ее хозяева уезжали на несколько лет из России и она жила у меня дома, а потом вернулась к ним. Есть у дочери кот и кошка. Когда их оставляешь дома одних, они просто дрыхнут. Собак заводить я не планирую, при этом у меня есть песня "Виктория" со словами "рядом кружит верный пес, в волосах венок из звезд". У меня также есть песня "Я, ты, собака и он". Животные периодически участвуют в моих песнях», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о любви к котикам.
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