Сервис «Яндекс Музыка» запустил Мою волну «Без слов»
Пользователям сервиса «Яндекс Музыка» стала доступна новая настройка Моей волны — «Без слов», предназначенная для тех, кто желает сосредоточиться или расслабиться с музыкой без слов.
Новая настройка работает с помощью алгоритма, который учитывает поставленные слушателем лайки, пропущенные им треки и прочие действия, а специальная нейронная сеть умеет автоматически определяет наличие в треке человеческого голоса.
В итоге создаётся поток, который поможет пользователю правильно настроиться на день, погрузиться в собственные мысли и ли сосредоточиться на важном.
«Треки в жанрах лоу-фай, лаунж, чиллхоп, эмбиент и других сменяются инструментальной музыкой и трансформируются вместе с настроением слушателя», - отметили в пресс-службе «Яндекс.Музыки».
Настройка «Без слов» доступна как на главной странице сервиса в приложениях, так и на десктопе.
Ранее в работе «Яндекс Музыки» произошёл сбой. В конце февраля пользователи сообщили о проблемах с запуском приложений и версии для компьютера, передает НСН.
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