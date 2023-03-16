Сервис «Яндекс Музыка» запустил Мою волну «Без слов»

Новая настройка работает с помощью алгоритма, который учитывает поставленные слушателем лайки, пропущенные им треки и прочие действия, а специальная нейронная сеть умеет автоматически определяет наличие в треке человеческого голоса.

В итоге создаётся поток, который поможет пользователю правильно настроиться на день, погрузиться в собственные мысли и ли сосредоточиться на важном.

«Треки в жанрах лоу-фай, лаунж, чиллхоп, эмбиент и других сменяются инструментальной музыкой и трансформируются вместе с настроением слушателя», - отметили в пресс-службе «Яндекс.Музыки».

Настройка «Без слов» доступна как на главной странице сервиса в приложениях, так и на десктопе.

Ранее в работе «Яндекс Музыки» произошёл сбой. В конце февраля пользователи сообщили о проблемах с запуском приложений и версии для компьютера, передает НСН.

