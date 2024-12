Сервис Spotify назвал главные рождественские хиты за свою историю

Вторую строчку в рейтинге занял легендарный хит дуэта Wham! «Last Christmas» 1984 года (1,77 млрд стримов). В пятёрку также вошли Ариана Гранде «Santa Tell Me» (1,219 стримов), Бренда Ли «Rockin’ Around the Christmas Tree» (1,211 стримов) и Майкл Бубле «It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas» (1,129 стримов).

Также Spotify составил список самых прослушиваемых рождественских песен в 2024 году. Здесь лидируют Wham!, а Мэрайя Кэри только на второй строчке. ТОП-3 замкнула австралийка Сия и её «Snowman», а далее идут уже упомянутые Бренда Ли и Ариана Гранде.

Ранее американская певица, обладательница премии «Grammy» Ариана Гранде заявила, что в 2025 году не намерена возвращаться к концертной деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».