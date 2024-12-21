Тилль Линдеманн показал новую песню и анонсировал тур

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый сингл «Meine Welt».

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн подал в суд на издание Der Spiegel

Новая песня дала название европейскому туру, в который Линдеманн планирует отправиться в октябре 2025 года.

Автором музыки и продюсером трека выступил молодой немецкий музыкант Николас Людвиг, слова написал сам Тиль.

Это уже третья сольная вещь лидера Rammstein, вышедшая в текущем году, после «Entre Dos Tierras» и «Übers Meer». Напомним, в ноябре 2023 года Тиль выпустил сольный альбом «Zunge».

Ранее Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате постановил взыскать почти 67,2 миллиона рублей с Линдеманна за отмененный концерт в Твери, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото:YouTube/Тилль Линдеманн
ТЕГИ:ПесняРок-музыкаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры