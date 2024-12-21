Тилль Линдеманн показал новую песню и анонсировал тур
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый сингл «Meine Welt».
Новая песня дала название европейскому туру, в который Линдеманн планирует отправиться в октябре 2025 года.
Автором музыки и продюсером трека выступил молодой немецкий музыкант Николас Людвиг, слова написал сам Тиль.
Это уже третья сольная вещь лидера Rammstein, вышедшая в текущем году, после «Entre Dos Tierras» и «Übers Meer». Напомним, в ноябре 2023 года Тиль выпустил сольный альбом «Zunge».
Ранее Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате постановил взыскать почти 67,2 миллиона рублей с Линдеманна за отмененный концерт в Твери, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru