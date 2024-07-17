«Яндекс Музыка» научилась распознавать сотни новых музыкальных жанров

Система персональных рекомендаций сервиса Яндекс Музыка "Моя Волна" обучилась сотням редких жанров, чтобы помогать пользователям находить новые музыкальные направления. Помимо этого, в сервисе представили интерактивную digital-карту, где можно больше узнать про жанры.

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Руководитель сервиса Александр Сагалович отметил, что теперь слушатели Моей волны могут лучше понять свои музыкальные вкусы и названия направлений, которые они любят, но не могут точно обозначить.

Музыкальный эксперт Ник Завриев добавил, что возможность погрузиться в такие редкие жанры, как даб-техно, афро-хаус или нью-бит – это еще один способ удачно пополнить свой плейлист.

В сервисе уточнили, что для каждого жанра была создана ML-разметка для обучения нейросети. Обновленная система остается персональной и выбирает для рекомендаций треки, которые с наибольшей вероятностью понравятся слушателю.

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Познакомиться со всем списком музыкальных направлений теперь можно в разделе «Тренды», где обновился блок «Жанры». В нем каждый жанр дополнен описанием, примерами артистов, а также похожими музыкальными направлениями.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург ассоциируется у россиян с классической и инструментальной музыкой, а также русским роком, Москва - с электронной музыкой, а Екатеринбург - с альтернативным роком, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

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ФОТО: пресс-служба Яндекс Музыки
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