«Яндекс Музыка» научилась распознавать сотни новых музыкальных жанров

Руководитель сервиса Александр Сагалович отметил, что теперь слушатели Моей волны могут лучше понять свои музыкальные вкусы и названия направлений, которые они любят, но не могут точно обозначить.

Музыкальный эксперт Ник Завриев добавил, что возможность погрузиться в такие редкие жанры, как даб-техно, афро-хаус или нью-бит – это еще один способ удачно пополнить свой плейлист.

В сервисе уточнили, что для каждого жанра была создана ML-разметка для обучения нейросети. Обновленная система остается персональной и выбирает для рекомендаций треки, которые с наибольшей вероятностью понравятся слушателю.