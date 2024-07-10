«Асти, Горшок и Агутин»: Названы любимые «шашлычные жанры» россиян

В числе любимых песен россиян, которые слышны в праздники и выходные у костров, «Кукла колдуна» группы «Король и шут» и «По барам» Анны Асти. На шашлыках также звучат группы «Кино» и «Руки Вверх!», Михаил Круг и Александр Розенбаум, а 9% опрошенных признались, что в их плейлисты всегда «удивительным образом» попадает Леонид Агутин.

Опрос проводился в мае 2024 года, в нем приняли участие 1300 человек из 16 регионов России.

Ранее Леонид Агутин представил клип на песню «Понты», в числе главных героев клипа актеры Гоша Куценко и Михаил Полицеймако, а также писатель Александр Гутин. Михаил Полицеймако в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал этот клип «прекрасным и юморным», а самого Агутина – «одним из великих» современных композиторов и певцов.



