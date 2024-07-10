«Асти, Горшок и Агутин»: Названы любимые «шашлычные жанры» россиян

Около трети россиян во время загородного отдыха «на шашлыках» слушают рок-музыку, говорится в исследовании HiFi-стриминга «Звук», которое имеется в распоряжении НСН.

При этом «любимым шашлычным жанром» россиян остается поп-музыка, которую слушают у мангалов 56% опрошенных. На втором месте рок (28%), а на третьем электронная музыка (18%), обошедшая рэп (16%) с шансоном (15%). При этом на природе практически не звучат металл (3,9%), джаз (5%), фолк (4,8%) и альтернатива (4,7%).

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В числе любимых песен россиян, которые слышны в праздники и выходные у костров, «Кукла колдуна» группы «Король и шут» и «По барам» Анны Асти. На шашлыках также звучат группы «Кино» и «Руки Вверх!», Михаил Круг и Александр Розенбаум, а 9% опрошенных признались, что в их плейлисты всегда «удивительным образом» попадает Леонид Агутин.

Опрос проводился в мае 2024 года, в нем приняли участие 1300 человек из 16 регионов России.

Ранее Леонид Агутин представил клип на песню «Понты», в числе главных героев клипа актеры Гоша Куценко и Михаил Полицеймако, а также писатель Александр Гутин. Михаил Полицеймако в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал этот клип «прекрасным и юморным», а самого Агутина – «одним из великих» современных композиторов и певцов.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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