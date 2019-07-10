Сергея Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин Сергея Шнурова в разжигании гражданской войны.

В интервью Daily Storm он заявил все творчество музыканта направлено на то, чтобы хотят самоутвердиться в войне, потому что с женщинами им не повезло.

«А поскольку России воевать не с кем, и особых врагов у нее нет, то она воюет сама с собой. Проще говоря, деятельность Шнура и группы «Ленинград» — это подготовка к гражданской войне и ее провоцирование», — уверен Чеурин, которого цитирует Газета.ру.