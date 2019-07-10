Музыка

Сергея Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны

10 июля15:19

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин Сергея Шнурова в разжигании гражданской войны.

В интервью Daily Storm он заявил все творчество музыканта направлено на то, чтобы хотят самоутвердиться в войне, потому что с женщинами им не повезло.

«А поскольку России воевать не с кем, и особых врагов у нее нет, то она воюет сама с собой. Проще говоря, деятельность Шнура и группы «Ленинград» — это подготовка к гражданской войне и ее провоцирование», — уверен Чеурин, которого цитирует Газета.ру.

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Ранее представитель МЧС назвал концерт «Ленинграда» сатанистским шабашем и счел его поводом для разжигания межрелигиозной розни.

Впрочем, музыкальная деятельность для Сергея Шнурова не единственная точка приложения его сил. Не так давно стало известно, что Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд». В эфире НСН депутат Госдумы Николай Валуев, который в 2013 году был ведущим русской версии «Форта Боярд», отметил, что у Сергея столь большой опыт участия в разных передачах, что в «Форте» ему будет легко.

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ФОТО: Сергей Шнуров //НСН
ТЕГИ:Сергей ШнуровПровокацияВойна