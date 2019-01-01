Шнуров высмеял главу Минздрава за отказ от SSJ-100

Сергей Шнуров поиронизировал над заявлением министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая попросила закупать для подведомственных структур Минздрава французские самолеты Falcon 7X, а не SSJ-100.

В своём Instagram лидер группировки «Ленинград» написал, что следующие строки:

«Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницах по бюджету.

Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом.

Плитка облетела в помещениях — реаниматолог написал.

Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса».

Напомним, ранее Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) французский самолет Falcon, поскольку он дешевле и больше подходит по техническим характеристикам для санитарной авиации. В частности, судно выгоднее использовать при перелётах в отдалённые точки России. Это позволит, например, проводить беспосадочную санитарную эвакуацию в Москву и Санкт-Петербург с Дальнего Востока больше подходит по характеристикам для работы.

Отмечается, что сейчас для закупки ФМБА планируется только один самолет.