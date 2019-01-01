Общество

Шнуров высмеял главу Минздрава за отказ от SSJ-100

4 июля17:26

Сергей Шнуров поиронизировал над заявлением министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая попросила закупать для подведомственных структур Минздрава французские самолеты Falcon 7X, а не SSJ-100.

В своём Instagram лидер группировки «Ленинград» написал, что следующие строки:

«Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницах по бюджету.

Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом.

Плитка облетела в помещениях — реаниматолог написал.

Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса».

Напомним, ранее Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) французский самолет Falcon, поскольку он дешевле и больше подходит по техническим характеристикам для санитарной авиации. В частности, судно выгоднее использовать при перелётах в отдалённые точки России. Это позволит, например, проводить беспосадочную санитарную эвакуацию в Москву и Санкт-Петербург с Дальнего Востока больше подходит по характеристикам для работы.

Отмечается, что сейчас для закупки ФМБА планируется только один самолет.

Группировка «Ленинград» выступит на «НАШЕСТВИИ 2019» раньше официального открытия

Ранее НСН писала, что группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss». Он опубликован на официальном канале группы в YouTube. В видео использованы мотивы из Нового завета и христианской обрядности. Хотя в начале клипа размещен дисклеймер, что его авторы не преследовали цели оскорбить приверженцев каких-либо религий, что видео является сатирическим произведением «без каверзных смыслов», протоиерей Всеволод Чаплин считает, что оно оскорбляет чувства верующих. Об этом клирик заявил в эфире НСН.


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ФОТО: Фотограф: Евгений Рудницкий
ТЕГИ:Сергей ШнуровВероника Скворцова