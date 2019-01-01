Шнуров высмеял главу Минздрава за отказ от SSJ-100
Сергей Шнуров поиронизировал над заявлением министра здравоохранения Вероники Скворцовой, которая попросила закупать для подведомственных структур Минздрава французские самолеты Falcon 7X, а не SSJ-100.
В своём Instagram лидер группировки «Ленинград» написал, что следующие строки:
«Лучше смерть, чем унижений тыщи, в областных больницах по бюджету.
Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом.
Плитка облетела в помещениях — реаниматолог написал.
Госпрограмма по перемещению русского народа в небеса».
Напомним, ранее Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) французский самолет Falcon, поскольку он дешевле и больше подходит по техническим характеристикам для санитарной авиации. В частности, судно выгоднее использовать при перелётах в отдалённые точки России. Это позволит, например, проводить беспосадочную санитарную эвакуацию в Москву и Санкт-Петербург с Дальнего Востока больше подходит по характеристикам для работы.
Отмечается, что сейчас для закупки ФМБА планируется только один самолет.
Ранее НСН писала, что группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss». Он опубликован на официальном канале группы в YouTube. В видео использованы мотивы из Нового завета и христианской обрядности. Хотя в начале клипа размещен дисклеймер, что его авторы не преследовали цели оскорбить приверженцев каких-либо религий, что видео является сатирическим произведением «без каверзных смыслов», протоиерей Всеволод Чаплин считает, что оно оскорбляет чувства верующих. Об этом клирик заявил в эфире НСН.
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