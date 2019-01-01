Валуев решил не давать Шнурову советов по поводу «Форта Боярд»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд». Съемки программы проходят во Франции, сообщили в пресс-службе «СТС Медиа». В передаче принимают участие десять команд, среди участников певица Анна Седокова, хореограф Егор Дружинин, телеведущие Виктория Боня, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, актриса Эвелина Бледанс и другие. Новый сезон телешоу выйдет на телеканале СТС.

Депутат Государственной думы РФ, бывший чемпион мирa по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев, который в 2013 году был ведущим русской версии «Форта Боярд», рассказал в эфире НСН, что для него участие в программе стало любопытным опытом.

«Интересно посмотреть на то, как люди начинают между собой взаимодействовать, тем более известные. Опасность и сближает, и проверяет во всех отношениях. Там непростые были задания, которые далеко не все могут выполнить», – сказал он.

По словам Валуева, от ведущего требуется добавить в шоу «изюма».

«Ведущий должен быть объективным. Сопереживать можно, но у него не должно быть любимчиков, как впрочем и тех, к кому он относится предосудительно. Ведущий – это арбитр, судья немножко, хотя в меньшей степени: там и так видно, кто сколько очков набрал, выполнил или не выполнил задания. Ведущему надо добавить в программу необходимого "изюма"», – отметил экс-ведущий «Форта Боярд».