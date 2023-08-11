Сергей Маврин объявил о роспуске своей группы

По словам музыканта, коллективу осталось отыграть «последние четыре концерта».

«25 ноября группа «Маврин» прекращает свое существование. Я принял это решение, потому что 25 лет — это слишком много. Последние годы мне тяжело в одиночку тащить этот груз. Раньше были единомышленники, помощники. Сегодня я практически остался один», - пояснил Маврин.

Он добавил, что в настоящее время ему хочется больше времени уделять инструментальной музыке, чем он и планирует заниматься.

Ранее компания Moroz Records объявила, что совместный студийный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина «Смутное время» будет переиздан на «двойном тяжёлом виниле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

