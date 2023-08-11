Сергей Маврин объявил о роспуске своей группы

Группа «Маврин», которую Сергей Маврин основал в 1998 году после ухода из группы «Ария», прекратит своё существование осенью 2023 года.

Валерию Кипелову исполнилось 65 лет

По словам музыканта, коллективу осталось отыграть «последние четыре концерта».

«25 ноября группа «Маврин» прекращает свое существование. Я принял это решение, потому что 25 лет — это слишком много. Последние годы мне тяжело в одиночку тащить этот груз. Раньше были единомышленники, помощники. Сегодня я практически остался один», - пояснил Маврин.

Он добавил, что в настоящее время ему хочется больше времени уделять инструментальной музыке, чем он и планирует заниматься.

Ранее компания Moroz Records объявила, что совместный студийный альбом Валерия Кипелова и Сергея Маврина «Смутное время» будет переиздан на «двойном тяжёлом виниле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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