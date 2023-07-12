Валерию Кипелову исполнилось 65 лет

Первым коллективом, в котором выступал юбиляр, стал ВИА «Крестьянские дети». Затем он был участником ВИА «Шестеро молодых» и «Лейся, песня», в которых также выступали Николай Расторгуев и Сергей Черняков, ВИА «Поющие сердца», которым руководил продюсер Виктор Векштейн. Однако Кипелов наиболее знаменит как первый вокалист рок-группы «Ария» — он работал в ней на протяжении 17 лет.

С 2002 года музыкант является бессменным лидером группы «Кипелов».

Ранее фронтмену рок-группы «Воскресение» Алексею Романову исполнилось 70 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

