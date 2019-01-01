Сергей Галанин: На МКС работают настоящие мужчины!

20 июля российские космонавты с борта МКС вышли на связь с гостями двадцатого фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Основатель группы СерьГА Сергей Галанин в интервью НСН заявил, что восхищается работой членов миссии МКС.

«У нас есть песня о Юрии Алексеевиче Гагарине. Я так понимаю, что время-то идет, а молодые уже не знают отчества. И я часто слышу спасибо, что песня называется "Юрий Алексеевич Гагарин". А там (на МКС) – настоящие мужчины. Хочется надеяться, что однажды они возьмут с собой нашего Валеру в качестве туриста, а он над всеми нами парит и точно так же выходит на прямую связь», - сказал Галанин.

Ранее в интервью НСН российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что на борту космической станции любит слушать музыку. Также он понадеялся, что однажды «НАШЕСТВИЕ» пройдет на Луне или на Марсе.

