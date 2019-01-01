Космонавт Олег Артемьев предложил провести «Нашествие» на Луне и на Марсе

В год 20-летия фестиваль»НАШЕСТВИЕ»-2019 обрел ведущего партнера – госкорпорацию «Роскосмос». В субботу, 20 июня, запланирована прямая связь с МКС. С главной сцены музыкального фестиваля космонавт Олег Артемьев объявит эфир с экипажем, находящимся на борту МКС. А 21 июля в состоится флэшмоб, который будет заснят со спутника. Позднее всю территорию фестиваля можно будет посмотреть на огромной космической фотографии, рассказала программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова на пресс-конференции организаторов «НАШЕСТВИЯ 2019» в эфире НСН.

Российский космонавт Олег Артемьев в интервью НСН признался, что впервые оказался на «НАШЕСТВИИ». Он напомнил, что участников ожидает лекция от сотрудников «Роскосмоса» и прямое включение с МКС. Он также подчеркнул необходимость сотрудничества госкорпорации и главного музыкального фестиваля страны, на которые съехалось очень много молодежи.

«У нас сейчас идет набор в космонавты. Заявлений пока мало. Мы надеемся, что зрители «НАШЕСТВИЯ», которые побывают в павильоне «Роскосмоса», заразятся космонавтикой и, может быть, когда-нибудь полетят к звездам, проведут фестиваль уже там – на Луне и на Марсе», - пожелал Артемьев.

Космонавт также рассказал, как музыка помогает работать на МКС и собственных музыкальных предпочтениях.

«Хотелось бы посмотреть, как выступит «Сплин», «Смысловые галлюцинации». Музыка очень помогает на орбите. КПД повышается. Тот, кто сейчас работает на МКС, вообще не выключает музыку. Она все время звучит в его плеере», - поделился информацией собеседник НСН.

Ранее старший тренер-преподаватель Центра подготовки космонавтов Александр Сердюк рассказал НСН, что в развлекательную программу павильона «Роскосмос» входил еще и батут, но изделие не выдержало веса желающих отправиться с него в космос.

