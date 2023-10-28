Группа «Эпидемия» собрала на выпуск винила миллион рублей за 15 часов
Российская пауэр-метал-группа «Эпидемия» выпустит на виниле три своих альбома, сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте». Группа запустила сбор средств на Planeta.ru и установила рекорд.
«Чуть больше 3-х суток понадобилось, чтобы вывести нашу новую кампанию на красивейшую цифру в 1,5 миллиона рублей, а первый миллион был собран и вовсе за фантастические 15 часов! Это абсолютный рекорд среди российских метал-групп», - поделились музыканты.
Новый выпуск станет продолжением успешного проекта «Виниловая эпидемия». Музыканты издадут недавно вышедший студийный альбом «Призраки и тени», перезаписанную версию культовой «Загадки волшебной страны» и сборник баллад «Всадник из льда».
«По традиции каждое издание будет выпущено строго лимитированным тиражом, снабжено красочным разворотным конвертом и внутренней вкладкой, а аудиоматериал пройдет через качественный аналоговый ремастеринг «под винил»», - отметили в группе.
Также «Эпидемия» подготовила множество эксклюзивных акций для участников проекта и раритетные издания из своего архива.
Ранее американская рок-группа Fall Out Boy выпустила на виниле 50 копий своей последней пластинки «So Much (For) Stardust», передает «Радиоточка НСН».
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