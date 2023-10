Группа «Эпидемия» собрала на выпуск винила миллион рублей за 15 часов

Новый выпуск станет продолжением успешного проекта «Виниловая эпидемия». Музыканты издадут недавно вышедший студийный альбом «Призраки и тени», перезаписанную версию культовой «Загадки волшебной страны» и сборник баллад «Всадник из льда».

«По традиции каждое издание будет выпущено строго лимитированным тиражом, снабжено красочным разворотным конвертом и внутренней вкладкой, а аудиоматериал пройдет через качественный аналоговый ремастеринг «под винил»», - отметили в группе.

Также «Эпидемия» подготовила множество эксклюзивных акций для участников проекта и раритетные издания из своего архива.

Ранее американская рок-группа Fall Out Boy выпустила на виниле 50 копий своей последней пластинки «So Much (For) Stardust», передает «Радиоточка НСН».