Группа «Эпидемия» собрала на выпуск винила миллион рублей за 15 часов

Российская пауэр-метал-группа «Эпидемия» выпустит на виниле три своих альбома, сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте». Группа запустила сбор средств на Planeta.ru и установила рекорд.

«Чуть больше 3-х суток понадобилось, чтобы вывести нашу новую кампанию на красивейшую цифру в 1,5 миллиона рублей, а первый миллион был собран и вовсе за фантастические 15 часов! Это абсолютный рекорд среди российских метал-групп», - поделились музыканты.