Сергей Бобунец выпустил сборник ремиксов «Вечно Молодой»

Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец представил сборник ремиксов на один из главных хитов коллектива - «Вечно Молодой».

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Партнёром музыканта стал DJ Nejtrino. По словам авторов, при создании ремиксов они вдохновлялись «энергией и драйвом молодых гонщиков-дрифтёров».

«На один из ремиксов мы уже сняли видео о соревнованиях и людях, увлечённых дрифтом», - написал Бобунец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети артиста
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