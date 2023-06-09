Сергей Бобунец выпустил сборник ремиксов «Вечно Молодой»
Один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец представил сборник ремиксов на один из главных хитов коллектива - «Вечно Молодой».
Партнёром музыканта стал DJ Nejtrino. По словам авторов, при создании ремиксов они вдохновлялись «энергией и драйвом молодых гонщиков-дрифтёров».
«На один из ремиксов мы уже сняли видео о соревнованиях и людях, увлечённых дрифтом», - написал Бобунец на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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