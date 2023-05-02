Группа Киану Ривза Dogstar впервые за 23 года выпустит новый альбом

На данный момент в дискографии гранж-коллектива, в котором Ривз играет на басу, два альбома. Пластинка «Our Little Visionary» вышла в 1996 году, а в 2000 году появился второй лонгплей «Happy Ending» - через два года после релиза группа объявила распаде.

О воссоединении Dogstar стало известно летом 2022 года, а теперь музыканты объявили о записи третьего альбома.

«Этим летом мы представим новую музыку, а затем проведём несколько концертов. Как только всё определится, мы сразу расскажем подробности», — заявили музыканты.

Ранее американская рок-группа Aerosmith в своих соцсетях объявила, что в сентябре 2023 года отправится в прощальный тур под названием «Peace Out», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

