Группа Киану Ривза Dogstar впервые за 23 года выпустит новый альбом
Рок-группа Dogstar, одним из участников и основателей которой является канадский актёр Киану Ривз, анонсировала выпуск нового альбома - первого за последние 23 года, сообщает NME.
На данный момент в дискографии гранж-коллектива, в котором Ривз играет на басу, два альбома. Пластинка «Our Little Visionary» вышла в 1996 году, а в 2000 году появился второй лонгплей «Happy Ending» - через два года после релиза группа объявила распаде.
О воссоединении Dogstar стало известно летом 2022 года, а теперь музыканты объявили о записи третьего альбома.
«Этим летом мы представим новую музыку, а затем проведём несколько концертов. Как только всё определится, мы сразу расскажем подробности», — заявили музыканты.
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