Сукачев пообещал благоустроить улицу со своим именем
Рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино рассказал в эфире НСН, что случай в Липецкой области не единственный.
Три улицы в деревне Синявка Липецкой области после юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» получили названия в честь известных российских рок-музыкантов. Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник» Марата Корчемного.
Рок-музыкант, поэт, композитор, киноактёр, режиссёр театра и кино Гарик Сукачев рассказал в эфире НСН, что планирует заняться озеленением улицы «имени себя» и построить детскую площадку.
«У людей, которые там будут жить улица будет вызывать воспоминания. А в силу моей сентиментальности меня это дико трогает. С удовольствием туда [в деревню Синявка] поеду. Очень хочется посадить там деревья, кусты - украсить улицу и сделать для всего поселка хорошую детскую площадку», - сказал Сукачев.
Рок-музыкант также отметил, что это не первая попытка назвать часть населенного пункта в его честь.
«Как то был случай, что в Красноярске проезд хотели назвать моим именем. Но, по-моему, так и не назвали. Это была совершенно неожиданная для меня штука. Я даже спать не мог. Потому что ты же живой еще. Сейчас я не испытываю таких чувств как тогда, потому что это было для меня запредельным. Сейчас тоже удивительно и, если все-таки назовут и это не шутка, то это очень ответственный момент. Ведь там будут жить люди, будут рождаться дети, кто-то будет любить свою улицу, которая названа моим именем», - заключил Гарик Сукачев.
Отметим, что в решении Совета депутатов сельского поселения, которое имеется в распоряжении НСН, сообщается, что ранее Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, улица Марата Корчемного называлась Крымская, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.
Также в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал, чем переулок лучше улицы.
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