Сукачев пообещал благоустроить улицу со своим именем

Рок-музыкант также отметил, что это не первая попытка назвать часть населенного пункта в его честь.

«Как то был случай, что в Красноярске проезд хотели назвать моим именем. Но, по-моему, так и не назвали. Это была совершенно неожиданная для меня штука. Я даже спать не мог. Потому что ты же живой еще. Сейчас я не испытываю таких чувств как тогда, потому что это было для меня запредельным. Сейчас тоже удивительно и, если все-таки назовут и это не шутка, то это очень ответственный момент. Ведь там будут жить люди, будут рождаться дети, кто-то будет любить свою улицу, которая названа моим именем», - заключил Гарик Сукачев.

Отметим, что в решении Совета депутатов сельского поселения, которое имеется в распоряжении НСН, сообщается, что ранее Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, улица Марата Корчемного называлась Крымская, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.

Также в эфире НСН лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал, чем переулок лучше улицы.

