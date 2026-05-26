Семейный фестиваль «Музыка жизни» пройдет у Останкинской телебашни в Москве

7 июня 2026 года в честь Международного Дня защиты детей на площадке у Останкинской телебашни с 12 часов пройдет благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни», организаторами которого выступают НАШЕ Радио, благотворительный фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Вход для посетителей бесплатный по предварительной регистрации.

Любителей музыки ждет грандиозное выступление известных и любимых всеми исполнителей и групп – на сцену выйдут Диана Арбенина. Ночные Снайперы, Вадим Самойлов/Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов /Анимация, Капитан Макс, SADLESS, Дела Поважнее, CASUAL.

На фестивале для посетителей будет организовано четыре тематических маршрута: здоровья, осознанности, творчества и знаний, проходя которые каждый сможет найти занятия по душе. Гости станут участниками соревнований по перетягиванию каната, эстафеты со Смешариками и командных игр, проведут звёздную разминку с футболистами ЦСКА, посетят мастер-класс по техно-йоге, гвоздестоянию и мастерскую фокусника, научатся делать тату, аквагрим, оригами и многое другое.

«Помимо выступлений любимых музыкальных исполнителей будет много активностей для семей с детьми – так что приходите вместе со своими родными и близкими. Вы сможете не только весело провести время, но и получить новые знания на лекциях и мастер-классах. Нам особенно дорого, что вместе с нами этот день встретят слушатели НАШЕго Радио, мы обещаем вам воскресенье, полное отличного настроения», – сказал программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Особый акцент — образовательный трек «Дорога знаний». В рамках него ТехноНаучная образовательная платформа, партнер фестиваля, подготовит для москвичей серию лекций о путешествиях по России, мастер-классы по креативному мышлению от директора библиотеки «Сколково» Александра Максимова, встречи с четырёхкратной чемпионкой мира по бальным танцам Ариадной Тишовой, а также интерактивные занятия, посвящённые изучению вежливых фраз китайского языка.

На площадке будет работать зона фуд-корта. Участники фестиваля смогут перекусить – горячие блюда, закуски и напитки будут доступны в течение всего мероприятия.

Ранее в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга 23 мая прошёл 15-ый фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

