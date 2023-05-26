Селин Дион объявила об отмене европейского тура из-за неизлечимой болезни
Селин Дион, у которой диагностировали неизлечимый синдром мышечной скованности, отменила европейскую часть своего тура «Courage».
В сообщении на сайте канадской певицы говорится, что перед пандемией коронавируса она успела спеть на 52 концертах мирового тура в Северной Америке, после чего гастроли были приостановлены. Однако выявленная болезнь не позволила ей выступить в Европе, где были запланированы 25 шоу.
«Мне так жаль снова разочаровывать всех вас. Я очень много работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты чувствуешь себя на все 100%. Будет лучше, если мы отменим всё прямо сейчас... я не сдаюсь», — написала Селин Дион.
Ранее один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил, что из-за проблем со здоровьем вынужден отказаться от тура по по Великобритании и другим странам Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru