Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур «Peace Out»

Уточняется, что первый концерт будет сыгран 2 сентября 2023 года в Филадельфии, а последний - 26 января 2024 года в Монреале. Также в расписании значатся шоу в Бостоне и Нью-Йорке.

Специальным гостем тура станет рок-группа The Black Crowes.

«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений перед более чем перед 100 млн фанов пришло время сделать последний рывок!» — подчеркнули рокеры.

Ранее Aerosmith из-за пандемии коронавируса отменили европейский тур, запланированный на июнь и июль 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».