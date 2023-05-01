Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур «Peace Out»
Американская рок-группа Aerosmith в своих соцсетях объявила о прощальном туре под названием «Peace Out».
Уточняется, что первый концерт будет сыгран 2 сентября 2023 года в Филадельфии, а последний - 26 января 2024 года в Монреале. Также в расписании значатся шоу в Бостоне и Нью-Йорке.
Специальным гостем тура станет рок-группа The Black Crowes.
«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений перед более чем перед 100 млн фанов пришло время сделать последний рывок!» — подчеркнули рокеры.
Ранее Aerosmith из-за пандемии коронавируса отменили европейский тур, запланированный на июнь и июль 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru