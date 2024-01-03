«Экспансия и кровь»: Продюсеры указали на плюсы отъезда музыкантов из РФ
Отъезд из страны некоторых легендарных рок-музыкантов омолодил рынок и вылился в небывалое количество концертов российских групп за рубежом, сказал в эфире НСН Андрей Клюкин, а Табриз Шахиди указал на рост гонораров оставшихся в РФ топовых артистов на 20-40%.
Отъезд за рубеж и «запрет» ряда российских артистов не стал непоправимым ударом для индустрии, которая выросла за счет новых музыкантов, объяснили эксперты, опрошенные НСН, подводя итоги 2023 года.
«Отъезд, уход и запрет ряда музыкантов серьезно повлиял на индустрию, теперь ее представителям надо поднять задницу и искать новых артистов. Устоявшиеся схемы работы сломаны. Если раньше, подписав трех-четырех больших музыкантов на год-два-три-четыре, можно было размерено работать, делать концерты и корпоративы, то сейчас надо найти артиста, донести информацию о нем до аудитории и уже потом делать концерты или выпускать альбомы. Этот процесс очень сильно взбодрил и омолодил рынок. В старые жилы индустрии закачали новую кровь. Наверное, в этом смысле, эффект можно назвать положительным», - сказал НСН продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.
При этом он высказал мнение, что отъезд ряда групп вылился в российскую «экспансию» за рубежом.
«С другой стороны, мы с вами свидетели небывалой ранее экспансии российской музыки. Покинувшие страну музыканты постоянно гастролируют, дают концерты, собирая, в том числе, и большие залы. Думаю, что мир никогда не видел такого количества концертов с участием российских музыкантов», - пояснил Клюкин.
Со своей стороны, советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий подтвердил НСН тренд на омоложение музыкальной индустрии.
«Отъезд многих российских рок-музыкантов за рубеж, - уехали достаточно большие группы и музыканты, - конечно, стал серьезным ударом по этому бизнесу, однако это дало возможность появляться и новым музыкантам. Некоторые, насколько я знаю, собираются возвращаться и возвращаются. Заменить их кавер-бендами невозможно, но новые имена появляются. Думаю, и на "Нашем Радио" тоже есть много новых имен», - сказал Зубицкий.
Ну а продюсер Табриз Шахиди указал на рост гонораров артистов, оставшихся в России.
«Самое большое разочарование года - это поведение и высказывания отъехавших музыкантов против своей страны. Напомню, что они музыканты, а не политики, не философы и не академики «геополитических наук». Если говорить о стоимости предновогодних корпоративных событий на территории РФ, то их удорожание к концу 2023 года связано исключительно с ростом гонораров артистов. Это связано с курсом рубля валют и исчезновением украинских артистов и артистов, не поддержавших нашу Родину или невнятно сформулировавших свое отношение к политике РФ. Это, в частности "Би-2", "Мумий Тролль", признанные иноагентами в РФ Андрей Макаревич, Максим Галкин, Валерий Меладзе, Loboda, Вера Брежнева, Иван Дорн, Макс Барских, Machete и ряд других артистов. Гонорары топов выросли на 20-40%. Первая десятка - это от 5 до 10 млн рублей в декабре за одно выступление на корпоративе», - отметил Шахиди.
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