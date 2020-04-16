Хелависа самоизолировалась в Израиле
Лидер группы «Мельница» рассказала НСН, что ее дочь отмечает свой день рождения с друзьями онлайн.
Лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа), рассказала НСН в эфире «Нашего радио» о том, как она проводит свою самоизоляцию.
«Я замесила тесто для праздничного кексика, будем праздновать день рождения дочери. Подготовится к дню рождения было сложно, магазины давно закрыты. А еще предполагалось, что я поеду на гастроли и привезу оттуда ей подарки, но естественно этого не получилось. В магазин сходить тоже не получилось, но перед началом карантина мне удалось ей купить свой маленький ткацкий станок. Моя дочь, великолепный зайчик, она очень здорово сама себя веселит. Дети друг друга поздравляют по системе видео связи Zoom, их это веселит» - рассказала Наталья О’Шей.
Наталья также рассказала, что они сейчас находятся в самоизоляции в Израиле, в городке Яффа.
«Сейчас Яффский порт совершенно пустынный, хотя обычно здесь очень много человек. По субботам здесь выступают кубинцы, люди танцуют аргентинское танго, бары и рестораны заполнены людьми. А сейчас все стало пустынно, но море очень красивое» - рассказала артистка.
Ранее в эфире НСН, вокалистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович рассказала, чего ей не хватает в самоизоляции
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