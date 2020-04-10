«Не люблю женский блюз». Сергей Шнуров оценил «Крым» Земфиры
Сергей Шнуров послушал новую песню Земфиры, оценил её, но признался НСН, что не любит женский блюз.
Песня Земфиры «Крым», которую певица разместила на своём ютуб-канале 1 апреля, набрала уже почти 1 миллион просмотров. Это её первая песня за последние полтора года и уже за первые сутки её послушали более двухсот тысяч человек. Земфира также обрадовала своих поклонников, поделившись, что в режиме самоизоляции она пишет новый альбом, который готов уже на две трети.
Музыкант Сергей Шнуров оценил новую песню Земфиры и поделился своим мнением в беседе с НСН.
«Послушал её... Да, такая крепкая песня в Земфирином стиле, но это не моя тема. Я не люблю блюз, особенно женский», - заявил НСН Сергей Шнуров.
Кроме того, музыкант рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции:
«Творческая деятельность у меня сейчас кипит – пишу стихи ежедневно, сочиняю песни, радую подписчиков и пытаюсь не унывать. Я самоизолировался и всем в это время желаю заняться собой. Сейчас удивительное время, когда можно читать книги, образовываться и вложится в себя и собственные знания. Можно провести время с близкими людьми и решить все недосказанности. Я вот сейчас читаю страниц по триста в день, и я давно не мог себе такого позволить», - признался Сергей Шнуров.
Ранее в эфире НСН «Крым» также оценил музыкальный обозреватель Денис Ступников.
«Если оценивать песню с музыкальной точки зрения, то это такой простой, доступный блюз, обращение к любимому человеку. Здесь снова появилась героиня, которая ради любви готова умереть, и тема невозможности счастья для творческого человека с кем бы то ни было», - сообщил обозреватель.
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