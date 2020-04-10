«Не люблю женский блюз». Сергей Шнуров оценил «Крым» Земфиры

Песня Земфиры «Крым», которую певица разместила на своём ютуб-канале 1 апреля, набрала уже почти 1 миллион просмотров. Это её первая песня за последние полтора года и уже за первые сутки её послушали более двухсот тысяч человек. Земфира также обрадовала своих поклонников, поделившись, что в режиме самоизоляции она пишет новый альбом, который готов уже на две трети.

Музыкант Сергей Шнуров оценил новую песню Земфиры и поделился своим мнением в беседе с НСН.

«Послушал её... Да, такая крепкая песня в Земфирином стиле, но это не моя тема. Я не люблю блюз, особенно женский», - заявил НСН Сергей Шнуров.

Кроме того, музыкант рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции:

«Творческая деятельность у меня сейчас кипит – пишу стихи ежедневно, сочиняю песни, радую подписчиков и пытаюсь не унывать. Я самоизолировался и всем в это время желаю заняться собой. Сейчас удивительное время, когда можно читать книги, образовываться и вложится в себя и собственные знания. Можно провести время с близкими людьми и решить все недосказанности. Я вот сейчас читаю страниц по триста в день, и я давно не мог себе такого позволить», - признался Сергей Шнуров.

Ранее в эфире НСН «Крым» также оценил музыкальный обозреватель Денис Ступников.

«Если оценивать песню с музыкальной точки зрения, то это такой простой, доступный блюз, обращение к любимому человеку. Здесь снова появилась героиня, которая ради любви готова умереть, и тема невозможности счастья для творческого человека с кем бы то ни было», - сообщил обозреватель.

