«Сансара» и OQJAV записали новую версию песни ДДТ «Дождь»

Коллективы «Мы», «Сансара» и OQJAV подготовили кавер-версию песни группы «ДДТ» «Дождь» ко дню рождения ее бессменного лидера Юрия Шевчука, которому исполнилось 67 лет 16 мая. Об этом сообщил сайт intermedia.ru.

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Отмечается, что последний куплет в обновленной версии исполняет сам Шевчук в новом концертном варианте: вместо слов «плясали, черт возьми» — «плясали, как могли».

Исполнители пожелали культовому рок-музыканту сил, здоровья и новых песен.

Ранее «Радиоточка НСН» дозвонилась до легенды рок-музыки и присоединилась к многочисленным поздравлениям. Шевчук признался, что только что прилетел с гастролей, а настроение у него «хорошее, но усталое».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Рок-музыкаДень РожденияДДТЮрий Шевчук

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