«Сансара» и OQJAV записали новую версию песни ДДТ «Дождь»

Отмечается, что последний куплет в обновленной версии исполняет сам Шевчук в новом концертном варианте: вместо слов «плясали, черт возьми» — «плясали, как могли».

Исполнители пожелали культовому рок-музыканту сил, здоровья и новых песен.

Ранее «Радиоточка НСН» дозвонилась до легенды рок-музыки и присоединилась к многочисленным поздравлениям. Шевчук признался, что только что прилетел с гастролей, а настроение у него «хорошее, но усталое».

