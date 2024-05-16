«Сансара» и OQJAV записали новую версию песни ДДТ «Дождь»
Коллективы «Мы», «Сансара» и OQJAV подготовили кавер-версию песни группы «ДДТ» «Дождь» ко дню рождения ее бессменного лидера Юрия Шевчука, которому исполнилось 67 лет 16 мая. Об этом сообщил сайт intermedia.ru.
Отмечается, что последний куплет в обновленной версии исполняет сам Шевчук в новом концертном варианте: вместо слов «плясали, черт возьми» — «плясали, как могли».
Исполнители пожелали культовому рок-музыканту сил, здоровья и новых песен.
Ранее «Радиоточка НСН» дозвонилась до легенды рок-музыки и присоединилась к многочисленным поздравлениям. Шевчук признался, что только что прилетел с гастролей, а настроение у него «хорошее, но усталое».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сансара» и OQJAV записали новую версию песни ДДТ «Дождь»
- Проект «Горшенев» представил сингл «Мгновение» из второй части «Фауста»
- Российские войска получили новую партию танков Т-90М «Прорыв»
- Певец Юрий Лоза признался, что получает пенсию в 16 тысяч рублей
- Госдеп США пригрозил «дополнительными мерами» Китаю из-за поддержки России
- Правозащитник Хасавов: Шабутдинов питается блюдами из ресторана в СИЗО
- Маск: Политика США ведет к сплочению Ирана, Китая и КНДР вокруг РФ
- Экс-сотрудника одного из вузов МВД обвинили в даче взятки
- На летний Дягилевский фестиваль 90% билетов продали за один час
- Гладков: В Грайворонском округе разрушено более тысячи объектов из-за атак ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru