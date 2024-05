Группа Blue Öyster Cult выпустила кавер на песню The Beatles «If I Fell»

Отмечается, что запись сделали восемь лет назад в Голливуде. Музыканты рассказали, что в то время решили не выпускать композицию, но сохранили демоверсию, которую в итоге преобразовали.

Композиция вошла в новый альбом коллектива «Ghost Stories», релиз которого состоялся в апреле. Лонгплей также включает в себя каверы на хиты MC5 «Kick Out The Jams» и The Animals «We Gotta Get out of This Place».

Проект рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) «БГ+» представил новый мини-альбом под названием «Новый шелковый путь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».