Группа Blue Öyster Cult выпустила кавер на песню The Beatles «If I Fell»
Американский рок-коллектив Blue Öyster Cult поделилась видео исполнения песни The Beatles «If I Fell».
Отмечается, что запись сделали восемь лет назад в Голливуде. Музыканты рассказали, что в то время решили не выпускать композицию, но сохранили демоверсию, которую в итоге преобразовали.
Композиция вошла в новый альбом коллектива «Ghost Stories», релиз которого состоялся в апреле. Лонгплей также включает в себя каверы на хиты MC5 «Kick Out The Jams» и The Animals «We Gotta Get out of This Place».
Проект рок-музыканта Бориса Гребенщикова (признан в России иноагентом) «БГ+» представил новый мини-альбом под названием «Новый шелковый путь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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