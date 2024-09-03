«Сильная сцена!»: Российскую электронную музыку призвали популяризировать в странах АТР
Электронным музыкантам не хватает помощи с зарубежными концертами и толчка вперед, а это крайне необходимо, отметил в эфире НСН основатель музыкального лейбла BGW Павел Лопатин.
Российским электронным музыкантам нужно создать толчок для того, чтобы они ездили с концертами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и популяризировали свое творчество, заявил корреспонденту НСН основатель музыкального лейбла BGW и букинг-агент фестиваля V-Rox в странах АТР Павел Лопатин на Восточном экономическом форуме.
«У нас большое количество электронных артистов, которые не используют слова в своей музыке. Она очень сильно котируется во всем мире. Наша электронная сцена очень сильная, ее знают за рубежом, но как будто бы из самой страны нет толчка вперед, какой-то помощи... Это необходимо. Да и в целом, артист должен играть концерты и выступать. Это будет в любом случае доступнее и удобнее (в странах АТР - ред. НСН), чем в России, в силу протяженности нашей страны. Все-таки там государства и густонаселены, и города друг к другу поближе. Человек будет заниматься своей профессиональной деятельностью, получать удовольствие от своей жизни, еще и экономические эффекты оказываются в виде заработанных денег за рубежом, но оплаченных налогов в России», – сказал Лопатин.
Он привел в пример K-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее), с помощью которого стала популярна разная южнокорейская продукция.
«Да, все знают о русской культуре, но как будто бы и в то же самое время не в полной мере, не до конца. Мы используем очень мало своих внутренних ресурсов, которые действительно есть, и очень слабо проецируем их за рубеж. В том числе в первую очередь в страны АТР. Нас там как будто бы не знают, но другие государства там представлены достаточно ярко и очень широко. K-pop известен по всему миру, но суть на самом деле не в самом K-pop – это как открывашка. За ним идет какой-нибудь пароход с корейскими холодильниками, корейскими машинами и прочими технологиями. Надо смотреть на коллег, перенимать опыт, искать свои какие-то сильные стороны, использовать их и проецировать», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов заявил НСН, что необходимо внести в Гражданский кодекс РФ положения, которые запретят монетизировать контент, полностью созданный искусственным интеллектом, передает «Радиоточка НСН».
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