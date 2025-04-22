Вадим Самойлов предрек перемены в культурной жизни России

Вадим Самойлов признался спецкору НСН, что в скором времени ждет больших изменений в российской музыке и культуре в целом, а также анонсировал новый альбом.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил специальному корреспонденту НСН, что российская культура в будущем будет требовать чего-то более настоящего и честного.

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«Ренессанс в рок-музыке вполне возможен. Сейчас, я думаю, будут достаточно серьезные и большие изменения в плане поиска чего-то честного и настоящего. Я сейчас говорю не только про рок-музыку. Подрастающее поколение, которому сейчас 18-20 лет, я надеюсь, сформулирует голос поколения. Я ожидаю больших событий и больших обновлений в культуре как таковой. Она должна стать более содержательной. Все эти годы нам дали очень большой рост по продакшену, по качеству, по созданию продукта. И сейчас в эту оберточку нужно начать заворачивать что-то очень стоящее новое. Я уже наблюдаю, как это появляется», - сказал собеседник НСН.
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Самойлов также анонсировал новый альбом, который увидит свет уже грядущей осенью.

«Конец весны - начало лета - гастрольное время. Мы посетим Дальний Восток, будем выступать на фестивалях. Сейчас у нас еще продолжаются поездки по центральной России, в ближайшие дни будем в Ярославле и Иваново. Скоро выйдет несколько синглов, а осенью - новый альбом. Названия у него пока нет, я даю название альбому, когда уже записан весь материал. Может быть, назову его просто «60», чего тут выдумывать», - поделился музыкант на юбилейной XX Премии МУЗ-ТВ «Легенда».

Ранее Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что не видел списка «запрещенных» в России артистов, но считает, что многих из тех, кого «отменяют», отменяют по делу.

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ФОТО: РИА Новости
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