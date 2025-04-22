СМИ: США предложат ЕС признание Крыма и заморозку фронта Владимирский губернатор проводит в Киржачском районе заседание оперштаба из-за ЧП в воинской части Более 20 человек убиты при стрельбе на севере Индии Движение на серой ветке метро Москвы было приостановлено вечером Джордан возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю