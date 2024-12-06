С рэпера Гуфа сняли электронный браслет

Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) изменили меру пресечения по уголовному делу о грабеже и сняли с него электронный браслет. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Адвокат репера Сергей Жорин информацию подтвердил, однако от комментариев отказался.

Гуф выступил на сцене VK Stadium в Москве с электронным браслетом

В конце октября после отдыха в бане в подмосковной Апрелевке музыкант устроил драку, нанеся удар по голове своему оппоненту. Пострадавший, который оказался находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур, написал на Гуфа заявление в полицию. В результате против рэпера и еще одного участника потасовки правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже, а также составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Наро-Фоминский городской суд назначил фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Оно не запрещает Гуфу покидать жилище и выступать на концертах.

Ранее Гуф сделал предложение своей девушке во время концерта в Москве. Он подарил ей кольцо и букет цветов. Избранница младше 45-летнего музыканта на 20 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:НаказаниеРэперы

Горячие новости

Все новости

партнеры