С рэпера Гуфа сняли электронный браслет
Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) изменили меру пресечения по уголовному делу о грабеже и сняли с него электронный браслет. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Адвокат репера Сергей Жорин информацию подтвердил, однако от комментариев отказался.
В конце октября после отдыха в бане в подмосковной Апрелевке музыкант устроил драку, нанеся удар по голове своему оппоненту. Пострадавший, который оказался находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур, написал на Гуфа заявление в полицию. В результате против рэпера и еще одного участника потасовки правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже, а также составили административный протокол за мелкое хулиганство.
Наро-Фоминский городской суд назначил фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Оно не запрещает Гуфу покидать жилище и выступать на концертах.
Ранее Гуф сделал предложение своей девушке во время концерта в Москве. Он подарил ей кольцо и букет цветов. Избранница младше 45-летнего музыканта на 20 лет.
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