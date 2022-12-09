«С попутным ветром!»: Иван Демьян рассказал о вечных песнях «7Б» и предчувствии будущего

«С начала истории группы "7Б" и заканчивая крайним нашим альбомом "Я пришел, чтобы петь", всегда есть мощнейшие песни, которые актуальны в любом времени. Песни с альбома "Молодые ветра" до сих пор актуальны, Я уверен, что пройдет еще 20 лет и тоже самое произойдет с крайним моим альбомом. Там есть песни "Душа бойца", "Падала звезда", "Спокойной ночи, рабочий", они также останутся актуальными на долгое время. Что изменилось за 25 лет? Меняется то, что мы пишем дальше, записываем альбомы, но остается желание делиться своим творчеством с людьми, это есть и сейчас, и было в самом начале пути. Все происходит с попутным ветром, это и есть то ощущение радости и счастья, когда ты даешь людям глоток творчества. Это самое главное», - сказал лидер группы «7Б».

В конце 2011 года «7Б» записали вместе с группой «Scorpions» их знаменитый хит «Wind Of Change». Демьян рассказал о том «сейшене», отметив, что верит в новые коллаборации с зарубежными артистами.

«Мы тогда замечательно все сыграли, было интересно, задарили их подарками, познакомились, были сразу приглашены на их концерт и за кулисы, можно сказать, в гримерку. Тот сейшн, коллаборация произошла очень дружелюбно. Я никогда не загадываю наперед, но всегда есть предчувствие, что что-то интересное будет впереди, и ты будь готов встречать это. Конечно, я хотел бы и с иностранными коллегами прийти к какой-то коллаборации, интересно поэкспериментировать, ну и с нашими замечательными коллегами всегда жду, всегда открыт для этого, так что тут только вперед», - отметил Демьян.

При этом он рассказал и о сегодняшних совместных проектах, книгах и каверах.

«В середине декабря все увидят "квартирник у Маргулиса", где мы выступим с нашими гостями. Недавно был юбилей у Стаса Намина в Зеленом театре, там было много коллег: и Гарик Сукачев, и группа "25/17", и Вадим Самойлов, видимся там, собираемся, говорим о жизни или о каких-то новых проектах. За эти годы я также выпускал книги, например, недавно выпустил книгу "Погнали". Участвую в разных проектах, где-то дуэтных историях, делал трибьюты, исполнял "Туман" Хоя, "Башкирский мед" Шевчука, в таком направлении движемся и дальше», - рассказал музыкант.

По словам Демьяна, в ходе гастрольного тура десантники помогли «раскачать Пензу», а на сегодняшнем концерте в Москве будут сюрпризы.

«Конечно, на московском концерте сюрпризы будут. Это наши премьеры с нового альбома, ну и в связи с 25-летием моего творческого пути песни разных лет: как новинки, так и наше раритетное исполнение. В рамках проекта "Русское лето" были интересные концерты в разных городах. Было мощное и интересное выступление в Пензе. Нас там поддерживали ребята из Пензенской ВДВ и их реакция на некоторые песни, например на "Некрещеную луну" была такой, что, можно сказать, они помогли нам раскачать город. Нам очень запомнилось и это, и отзывы тех, кто был на концерте в Пензе», - подчеркнул музыкант.

Лидер «7Б» признался, что одинаково любит все города, в которых выступает его группа , однако к некоторым из них есть особое отношение.