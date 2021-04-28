«С новыми идеями и новым звуком» в Серпухов. Tequilajazzz о «Нашествии»
Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров в интервью НСН рассказал о своем отношении к переезду фестиваля.
Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что любые перемены идут на пользу творческой деятельности, и способствуют появлению новых идей и нестандартных решений. Так он отреагировал на переезд фестиваля «Нашествие» в подмосковный Серпухов.
«Всем известно, что даже простая перестановка мебели в жилище невероятно освежает атмосферу, позитивно влияет на настроение и способствует появлению новых идей. А тем более переезд! Что это, если не прекрасный повод избавиться от груза ненужных и старых вещей, вдохнуть воздух полной грудью и посмотреть, наконец, в будущее», - отметил он.
Артист также пожелал фестивалю новых имен и новых открытий.
«Дорогое «Нашествие», повесь на стенку портреты дедушек и родителей и позови в гости шумную молодежь - с новыми идеями, новым звуком и новым языком», - заключил собеседник агентства.
Ранее в интервью НСН лидер группы «Крематорий» Армен Григорян выразил мнение, что «Нашествие» в 2021 году, которое пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове, станет символом возрождения концертной индустрии.
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