«С новыми идеями и новым звуком» в Серпухов. Tequilajazzz о «Нашествии»

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что любые перемены идут на пользу творческой деятельности, и способствуют появлению новых идей и нестандартных решений. Так он отреагировал на переезд фестиваля «Нашествие» в подмосковный Серпухов.

«Всем известно, что даже простая перестановка мебели в жилище невероятно освежает атмосферу, позитивно влияет на настроение и способствует появлению новых идей. А тем более переезд! Что это, если не прекрасный повод избавиться от груза ненужных и старых вещей, вдохнуть воздух полной грудью и посмотреть, наконец, в будущее», - отметил он.

Артист также пожелал фестивалю новых имен и новых открытий.

«Дорогое «Нашествие», повесь на стенку портреты дедушек и родителей и позови в гости шумную молодежь - с новыми идеями, новым звуком и новым языком», - заключил собеседник агентства.

Ранее в интервью НСН лидер группы «Крематорий» Армен Григорян выразил мнение, что «Нашествие» в 2021 году, которое пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове, станет символом возрождения концертной индустрии.

